Дивеев назвал форварда «Зенита», с которым ему было тяжелее всего соперничать

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, с каким нападающим сине-бело-голубых за всю карьеру ему было сложнее всего играть.

«Дзюба. Я уже много раз говорил, с Дзюбой очень тяжело играть в плане того, что он габаритный нападающий, и с ним тяжело бороться именно на верховых мячах. И сильно играет спиной. Поэтому для меня как оставался, так и остаётся Дзюба», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

Дзюба являлся футболистом санкт-петербургского клуба с 2015 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 70 результативными передачами. Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА в нынешнем январе.

