Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев назвал форварда «Зенита», с которым ему было тяжелее всего соперничать

Дивеев назвал форварда «Зенита», с которым ему было тяжелее всего соперничать
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, с каким нападающим сине-бело-голубых за всю карьеру ему было сложнее всего играть.

«Дзюба. Я уже много раз говорил, с Дзюбой очень тяжело играть в плане того, что он габаритный нападающий, и с ним тяжело бороться именно на верховых мячах. И сильно играет спиной. Поэтому для меня как оставался, так и остаётся Дзюба», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

Дзюба являлся футболистом санкт-петербургского клуба с 2015 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 70 результативными передачами. Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА в нынешнем январе.

Материалы по теме
Дивеев: мечта поиграть в Европе и сейчас есть — и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android