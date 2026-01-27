«Он сам не хочет». Бубнов — о возвращении Пруцева из «Локомотива» в «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак» полузащитника Данила Пруцева, выступающего за «Локомотив» на правах аренды с лета прошлого года.

«Пруцев, считаю, должен был быть игроком стартового состава ещё при Станковиче. И он выглядел очень здорово. Удивительно, что ему потом стали не доверять. А сейчас он пришёл, так здорово влился, и сейчас это ведущий игрок «Локомотива». Более того, он не хочет сам [возвращаться в «Спартак»], а это очень важно. Когда игрок не хочет возвращаться и ему здесь комфортно, то как минимум он должен доиграть до конца сезона.

Потому что для «Локомотива» это потеря будет большая, с учётом того, что Баринов ушёл. А там уже надо смотреть по контракту: есть выкуп, нет выкупа, какие у него условия? И тогда уже ему для себя определяться. Но сейчас определяющим является даже не желание Галактионова, хотя ясно, что он ему нужен, он сразу ему доверял и ставил в состав, а желание игрока», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».