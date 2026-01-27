Игрок «Наполи» Мактоминей: матч с «Челси» — ещё одна возможность, такое редко бывает

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«В прошлой встрече мы выступили не лучшим образом и понимаем это (неаполитанцы сыграли вничью с «Копенгагеном» со счётом 1:1. — Прим. «Чемпионата»). Мы осознаём, что способны играть лучше, тот матч нужно было доводить до победы. Порой это случается, но у нас есть ещё одна возможность, такое редко бывает в футболе. Поэтому нам нужно проявить себя наилучшим образом», — приводит слова Мактоминея официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Наполи» находится на 25-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Челси» располагается на восьмой строчке.