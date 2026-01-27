Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Наполи» Мактоминей: матч с «Челси» — ещё одна возможность, такое редко бывает

Игрок «Наполи» Мактоминей: матч с «Челси» — ещё одна возможность, такое редко бывает
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлой встрече мы выступили не лучшим образом и понимаем это (неаполитанцы сыграли вничью с «Копенгагеном» со счётом 1:1. — Прим. «Чемпионата»). Мы осознаём, что способны играть лучше, тот матч нужно было доводить до победы. Порой это случается, но у нас есть ещё одна возможность, такое редко бывает в футболе. Поэтому нам нужно проявить себя наилучшим образом», — приводит слова Мактоминея официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Наполи» находится на 25-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Челси» располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Наполи» — «Челси». Немного ностальгии для Антонио Конте
«Наполи» — «Челси». Немного ностальгии для Антонио Конте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android