Габриэл отказался пожать Магуайру руку после игры «Арсенала» с «МЮ»
Между защитником лондонского «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом и защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром возник конфликт в конце матча между командами. Встреча состоялась в воскресенье, 25 января, и завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
После финального свистка Магуайр подошёл к Магальяйнсу и протянул руку, но бразилец отказался её пожать и начал предъявлять претензии. Англичанин его оттолкнул, после чего Габриэла, который продолжал что-то выкрикивать, увели в сторону.
Как пишет Daily Mail, футболист «Арсенала» мог быть недоволен тем, что в добавленное к матчу время Гарри обхватил его и помешал сыграть головой, а главный судья встречи Крэйг Поусон не зафиксировал нарушение.
