Габриэл отказался пожать Магуайру руку после игры «Арсенала» с «МЮ»

Между защитником лондонского «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом и защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром возник конфликт в конце матча между командами. Встреча состоялась в воскресенье, 25 января, и завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.

После финального свистка Магуайр подошёл к Магальяйнсу и протянул руку, но бразилец отказался её пожать и начал предъявлять претензии. Англичанин его оттолкнул, после чего Габриэла, который продолжал что-то выкрикивать, увели в сторону.

Как пишет Daily Mail, футболист «Арсенала» мог быть недоволен тем, что в добавленное к матчу время Гарри обхватил его и помешал сыграть головой, а главный судья встречи Крэйг Поусон не зафиксировал нарушение.