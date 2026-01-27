Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Габриэл отказался пожать Магуайру руку после игры «Арсенала» с «МЮ»

Габриэл отказался пожать Магуайру руку после игры «Арсенала» с «МЮ»
Между защитником лондонского «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом и защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром возник конфликт в конце матча между командами. Встреча состоялась в воскресенье, 25 января, и завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

После финального свистка Магуайр подошёл к Магальяйнсу и протянул руку, но бразилец отказался её пожать и начал предъявлять претензии. Англичанин его оттолкнул, после чего Габриэла, который продолжал что-то выкрикивать, увели в сторону.

Как пишет Daily Mail, футболист «Арсенала» мог быть недоволен тем, что в добавленное к матчу время Гарри обхватил его и помешал сыграть головой, а главный судья встречи Крэйг Поусон не зафиксировал нарушение.

