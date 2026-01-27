Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тренер «Челси» Росеньор: «Наполи» — очень сильная команда, это будет трудный матч

Тренер «Челси» Росеньор: «Наполи» — очень сильная команда, это будет трудный матч
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящей встрече 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
«Наполи» — очень сильная команда. Думаю, в последних матчах им просто не везло. Результаты не отражают уровня игры команды Антонио Конте. Это будет невероятно трудный матч с уникальной атмосферой. Это не меняет моих планов на игру, поскольку именно такой встречи я и ожидаю», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Наполи» с восемью очками в активе находится на 25-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Челси» с 13 очками располагается на восьмой строчке.

