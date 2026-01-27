«Наш герой вернётся». Фанаты «ПСЖ» — о Сафонове, возобновившем тренировки после травмы

Болельщики «ПСЖ» отреагировали на новость о возвращении российского вратаря Матвея Сафонова к тренировкам после травмы, опубликованную в аккаунте Media Parisien на своей странице в социальной сети X.

«Наш герой вернётся», — написал пользователь с ником Fkatak.

— написал пользователь с ником Fkatak. «Он [Сафонов] нам нужен, потому что, говорю вам прямо, с Шевалье мы никогда не пройдём даже через испытывающий трудности мадридский «Реал». С ударами Мбаппе и без симуляций Шевалье нам конец», — прокомментировал публикацию пользователь Korai.

— прокомментировал публикацию пользователь Korai. «Люка, не волнуйся, есть одеяла, которые хорошо тебя согреют, а скамейка запасных очень удобная» , — написал болельщик с ником Air х No.

, — написал болельщик с ником Air х No. «Да, лучший вратарь «ПСЖ» вернулся», — оставил комментарий Le Rôdeur.

Напомним, Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей. В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках Лиги чемпионов (28 января).

Материалы по теме Фото Матвей Сафонов объявил о возвращении к тренировкам в составе «ПСЖ»

Как Сафонов стал героем ФИФА: