«Наш герой вернётся». Фанаты «ПСЖ» — о Сафонове, возобновившем тренировки после травмы
Болельщики «ПСЖ» отреагировали на новость о возвращении российского вратаря Матвея Сафонова к тренировкам после травмы, опубликованную в аккаунте Media Parisien на своей странице в социальной сети X.
- «Наш герой вернётся», — написал пользователь с ником Fkatak.
- «Он [Сафонов] нам нужен, потому что, говорю вам прямо, с Шевалье мы никогда не пройдём даже через испытывающий трудности мадридский «Реал». С ударами Мбаппе и без симуляций Шевалье нам конец», — прокомментировал публикацию пользователь Korai.
- «Люка, не волнуйся, есть одеяла, которые хорошо тебя согреют, а скамейка запасных очень удобная», — написал болельщик с ником Air х No.
- «Да, лучший вратарь «ПСЖ» вернулся», — оставил комментарий Le Rôdeur.
Напомним, Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей. В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках Лиги чемпионов (28 января).
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии