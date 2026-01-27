Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотим победить, у нас всё для этого есть». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «ПСЖ»

«Хотим победить, у нас всё для этого есть». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно постараться насладиться каждым моментом, ведь каждый из них ценен. Хотим испытать все взлёты и падения, которые ему присущи. Мы стремимся проявить себя наилучшим образом, завтра будет потрясающий матч. Хотим победить, у нас всё для этого есть», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 13 очками располагается на седьмой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» с находится на шестом месте, у этой команды тоже 13 очков.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Ньюкасл». Закрыть вопрос без нервов не выйдет
«ПСЖ» — «Ньюкасл». Закрыть вопрос без нервов не выйдет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android