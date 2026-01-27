«Хотим победить, у нас всё для этого есть». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Нам нужно постараться насладиться каждым моментом, ведь каждый из них ценен. Хотим испытать все взлёты и падения, которые ему присущи. Мы стремимся проявить себя наилучшим образом, завтра будет потрясающий матч. Хотим победить, у нас всё для этого есть», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 13 очками располагается на седьмой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» с находится на шестом месте, у этой команды тоже 13 очков.