Конте: хотел бы поблагодарить Абрамовича за замечательный опыт работы в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте, ныне возглавляющий «Наполи», поблагодарил экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича за совместную работу.

«Я пришёл в «Челси» после того, как в предыдущем сезоне команда заняла 10-е место. Мы же взяли чемпионат, сыграли в финале Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2), а в следующем сезоне выиграли Кубок Англии.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить господина Абрамовича. Он и Марина [Грановская] дали мне возможность получить первый опыт за границей. Это был замечательный опыт», – приводит слова Конте журналист Бобби Винсент в социальной сети Х.

Итальянец возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Лондонским клубом в то время владел Абрамович.