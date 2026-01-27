Дивеев — о переходе в «Зенит»: не было такого, что я пришёл, а тут: «А ты кто такой?»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, сильно ли отличается атмосфера в санкт-петербургской команды от той, что была в ЦСКА.

«Пока я не могу сказать, чем отличается, потому что я всё равно неделю только нахожусь [в «Зените»]. Я пришёл, меня очень хорошо встретили. Мы хорошо поболтали с Ваньей Дркушичем, Эраковичем, Латышонком. Потом с бразильцами я тоже что-то там «ха-ха-хи-хи», хотя мой португальский вообще 0.

Не было такого, как будто бы пришёл, а тут тебе: «А ты кто такой?». Нет, спокойно, все с улыбкой. Спрашивали: «Как дела? Как в ЦСКА? Как было там?». Всё великолепно в плане моего прихода. И плюс русские футболисты: Мост [Андрей Мостовой], Соболь [Александр Соболев] — как будто в сборной собрались», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме Дивеев назвал форварда «Зенита», с которым ему было тяжелее всего соперничать

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: