Тренер «ПСЖ» Энрике: мы знакомы с «Ньюкасл Юнайтед», это будет непростая игра

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике дал комментарий касательно предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед».

«Этот турнир очень важен для нас – как для клуба, так и для болельщиков. Наша цель — напрямую выйти в 1/8 финала, обыграв крепкого соперника в лице «Ньюкасл Юнайтед». Они обладают уникальным стилем игры, они храбры, и у них немало сильных качеств. Мы знакомы с этой командой, поскольку уже встречались с ними ранее, это будет непростая игра», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 13 очками располагается на седьмой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «ПСЖ» находится на шестом месте, у этой команды тоже 13 очков.