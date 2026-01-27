Тренер «Ман Сити» Гвардиола: «Галатасарай» — один из сильнейших клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече с «Галатасараем» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции, все их игроки просто невероятны. Виктор Осимхен — футболист высшего порядка, он отлично взаимодействует с командой. Лерой Зане и оба вингера очень быстры. «Галатасарай» — один из сильнейших клубов, у них всегда хватает хороших футболистов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Галатасарай» с 10 очками располагается на 17-м месте.