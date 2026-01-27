«Душевно попрощались». Дивеев рассказал, как уходил из ЦСКА в «Зенит»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, как относится к своему экс-клубу ЦСКА на текущий момент, а также рассказал, как прошло его прощание с красно-синими после перехода в санкт-петербургскую команду.

– Твоё отношение к ЦСКА сейчас?

– Очень хорошее, не было никакой ругани. Мы спокойно поговорили, решили, и я хочу сказать ЦСКА спасибо за всё, за эти шесть лет, потому что они мне дали шанс, я себя проявил, и за счёт своего труда я играл и приносил пользу команде. Плюс я с ЦСКА выиграл два Кубка и Суперкубок. Спасибо им большое.

– Можешь чуть подробнее рассказать, как происходило прощание с командой? Если я всё правильно понимаю, ты специально приехал в отель? Можно чуть подробнее, пожалуйста?

– Команда приехала 12 января, мы приехали с женой 12-го. Увиделись с игроками, с тренерским штабом, с медицинским штабом. Всем сказал огромное спасибо, они мне пожелали удачи. Я им пожелал. Потом с пацанами поболтали, и всё. Как бы душевно попрощались. Поэтому я говорю, что спасибо большое ЦСКА — ребятам, медицинскому штабу, Роману Юрьевичу Бабаеву. Всем, всем большое спасибо за всё, — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

