«Ювентус» заинтересован в трансфере экс-игрока «Барселоны» Кессье — Tuttosport

Экс-полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, ныне выступающий за саудовский «Аль-Ахли», может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы предложили футболисту контракт на три сезона с зарплатой € 5 млн в год. В то же время клуб из Джидды хочет продлить контракт с ивуарийцем на два года.

29-летний Кессье выступает в Саудовской Аравии с сезона-2023/2024. В текущем сезоне на счету Франка 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.