Стало известно, под каким номером экс-игрок «Зенита» Жерсон будет играть за «Крузейро»

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон, ныне являющийся футболистом «Крузейро», будет выступать за свою новую команду под номером 11. Об этом сообщается на странице «небесных» в соцсетях.

Футболист является воспитанником «Флуминенсе», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. В послужном списке игрока также есть «Рома», «Фиорентина», «Фламенго» и «Марсель».

Полузащитник перешёл в «Зенит» минувшим летом. 10 января было объявлено о переходе Жерсона в «Крузейро». За сине-бело-голубых футболист провёл 15 матчей, где забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 18 млн.