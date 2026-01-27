Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция

22:30 Мск
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Росеньор: Палмер в «МЮ»? Нет смысла обсуждать нереалистичные слухи

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал слухи о желании полузащитника Коула Палмера перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Это настолько нереалистично и появилось из ниоткуда. В этом нет ничего правдивого. Нет смысла вести этот разговор. Вот моя позиция.

Коул очень счастлив. Я много с ним разговаривал. Мы думаем о том, как улучшить команду, как он может совершенствоваться и как я могу ему помочь.

Ему нравится здесь, и он хочет быть игроком «Челси». Спекуляции не остановить, однако некоторые из них настолько далеки от истины, что нет смысла их обсуждать», — приводит слова Росеньора ESPN.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

