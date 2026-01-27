Скидки
«До сих пор не могу в это поверить». Абрахам — о возвращении в «Астон Виллу»

Нападающий Тэмми Абрахам поделился впечатлениями от своего возвращения в «Астон Виллу». Футболист уже выступал за этот клуб в сезоне-2018/2019 и помог ему тогда выйти в английскую Премьер-лигу.

«До сих пор не могу в это поверить. С первого же своего прибытия сюда я сразу же влюбился в этот клуб. После ухода отсюда я смотрел практически все матчи команды и следил за ней. Мы здорово провели тот сезон, замечательный результат. Я всегда говорил себе, что если вернусь в Англию, то именно «Астон Вилла» станет особенной возможностью для этого.

Я счастлив быть здесь. У меня так много прекрасных воспоминаний, и теперь я здесь, чтобы создать новые. Не могу дождаться встречи со всеми, возвращения на «Вилла Парк», чтобы вновь увидеть болельщиков и знакомые лица. Это просто замечательно», — приводит слова Абрахама официальный сайт клуба из Бирмингема.

