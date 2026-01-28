Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» может заплатить € 10 млн за форварда «Фламенго» — O Globo

«Зенит» может заплатить € 10 млн за форварда «Фламенго» — O Globo
Комментарии

«Зенит» вступил в борьбу за 20-летнего форварда «Фламенго» Уоллеса Яна. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, переговоры между красно-чёрными и «Ред Булл Брагантино» относительно трансфера нападающего зашли в тупик. Клубы договорились о сделке на сумму € 10 млн, но команда из Браганса-Паулисты предложила заплатить € 5 млн в течение нынешнего года и ещё € 5 млн — к 2027 году.

Однако «Фламенго» не устроил подобный вариант. Переговоры продвинутся только при условии, что «Ред Булл Брагантино» увеличит первую выплату. Подчёркивается, что по ходу переговорного процесса между указанными клубами «Зенит» сделал запрос о трансфере Уоллеса Яна. При этом сине-бело-голубые выразили готовность заплатить сразу всю необходимую сумму.

Уоллес Ян играет за взрослую команду «Фламенго» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

