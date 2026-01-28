Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зане — об игре с «Ман Сити»: надеялся, что они уже обеспечат себе место в топ-8

Зане — об игре с «Ман Сити»: надеялся, что они уже обеспечат себе место в топ-8
Комментарии

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, ныне выступающий за «Галатасарай», высказался о предстоящем матче между командами в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 28 января, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Признаюсь, когда объявили результаты жеребьёвки, я надеялся, что к моменту нашей встречи «Сити» уже обеспечит себе место в первой восьмёрке! Теперь же это решающая встреча с высокими ставками для обеих команд. Играть с ними на «Этихаде», когда на кону стоит всё? Более напряжённого матча и не придумаешь», – приводит слова Зане BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 11-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Галатасарай» идёт 17-м, набрав 10 очков.

Материалы по теме
Тренер «Ман Сити» Гвардиола: «Галатасарай» — один из сильнейших клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android