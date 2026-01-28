Зане — об игре с «Ман Сити»: надеялся, что они уже обеспечат себе место в топ-8

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, ныне выступающий за «Галатасарай», высказался о предстоящем матче между командами в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 28 января, и начнётся в 23:00 мск.

«Признаюсь, когда объявили результаты жеребьёвки, я надеялся, что к моменту нашей встречи «Сити» уже обеспечит себе место в первой восьмёрке! Теперь же это решающая встреча с высокими ставками для обеих команд. Играть с ними на «Этихаде», когда на кону стоит всё? Более напряжённого матча и не придумаешь», – приводит слова Зане BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 11-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Галатасарай» идёт 17-м, набрав 10 очков.