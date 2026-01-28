Бубнов — о Ролане Гусеве: при Карпине «Динамо» лучше выглядело

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о двух стартовых матчах московского «Динамо» под руководством главного тренера Ролана Гусева на зимних тренировочных сборах. В январе бело-голубые победили «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.) и проиграли «Чэнду Жунчэн» — 1:1 (3:4 пен.).
«Специально посмотрел две игры «Динамо», мне интересно было, там некоторые игроки говорят, что что-то изменилось, другой подход. Потом, у Гусеве же претензии были к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу в физподготовке.
Я игры видел московского «Динамо» при Карпине, испанский тренер когда был, они лучше выглядели. Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, а чтобы прессинг тренировать, нужно в хорошей функциональной готовности быть даже на фоне тех нагрузок», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
