22:30 Мск
Бубнов — о Ролане Гусеве: при Карпине «Динамо» лучше выглядело

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о двух стартовых матчах московского «Динамо» под руководством главного тренера Ролана Гусева на зимних тренировочных сборах. В январе бело-голубые победили «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.) и проиграли «Чэнду Жунчэн» — 1:1 (3:4 пен.).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2'     1:1 Бителло – 4'     1:2 Си – 45+2'     2:2 Сергеев – 46'    

«Специально посмотрел две игры «Динамо», мне интересно было, там некоторые игроки говорят, что что-то изменилось, другой подход. Потом, у Гусеве же претензии были к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу в физподготовке.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29'     1:1 Касерес – 39'    

Я игры видел московского «Динамо» при Карпине, испанский тренер когда был, они лучше выглядели. Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, а чтобы прессинг тренировать, нужно в хорошей функциональной готовности быть даже на фоне тех нагрузок», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

