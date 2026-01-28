Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву: у нас добротный состав, каждый в нём чувствует себя важным

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящей гостевой встрече 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Мы находимся на 14-м месте в турнирной таблице, однако планировали завершить общий этап в верхней восьмёрке. Нам предстоит встретиться с крепкой командой. Этот стадион полон энергии, мы должны быть готовы как физически, так и морально. У нас добротный состав, каждый в нём чувствует себя важным и нужным. Каждый футболист это показывает, выходя на поле», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Интер» с 12 очками располагается на 14-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Боруссия» с 11 очками находится на 16-й строчке.

