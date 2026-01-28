Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» нацелился на обладателя Кубка Африки — 2025

TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» нацелился на обладателя Кубка Африки — 2025
Комментарии

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» включит крайнего нападающего сборной Сенегала и «Эвертона» Илимана Ндиайе в трансферный список на лето. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красным дьяволам» может потребоваться заплатить «огромную сумму», чтобы приобрести 25-летнего вингера. При этом на текущий момент «ириски» не установили цену на сенегальского футболиста, поскольку настаивают, что он не продаётся.

Этой зимой Ндиайе стал обладателем Кубка Африки.

В нынешнем сезоне вингер «Эвертона» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Он запаниковал». Руни — о действиях Артеты в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android