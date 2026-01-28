TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» нацелился на обладателя Кубка Африки — 2025

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» включит крайнего нападающего сборной Сенегала и «Эвертона» Илимана Ндиайе в трансферный список на лето. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красным дьяволам» может потребоваться заплатить «огромную сумму», чтобы приобрести 25-летнего вингера. При этом на текущий момент «ириски» не установили цену на сенегальского футболиста, поскольку настаивают, что он не продаётся.

Этой зимой Ндиайе стал обладателем Кубка Африки.

В нынешнем сезоне вингер «Эвертона» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: