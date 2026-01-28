«Хоффенхайм» в меньшинстве обыграл «Вердер» в выездном матче Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Вердер» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен). В качестве главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В конце первого тайма счёт открыл защитник «Хоффенхайма» Александер Прасс. На 52-й минуте полузащитник гостей Ваутер Бюргер получил красную карточку. Через две минуты полузащитник Гриша Прёмель вывел «Хоффенхайм» вперёд.

После 19 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 39 очков и занимает третье место. «Вердер» заработал 18 очков и располагается на 15-й строчке.

