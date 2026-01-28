Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг, результат матча 27 января 2026, счёт 1:1, 16-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Санкт-Паули» избежал поражения от «Лейпцига» в перенесённом матче 16-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён перенесённый матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Санкт-Паули» из Гамбурга и «РБ Лейпциг». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Миллернтор» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Экснер (Билефельд).

Германия — Бундеслига . 16-й тур
27 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Диоманд – 66'     1:1 Карс – 90+3'    

Ян Диоманд на 66-й минуте обеспечил команде гостей преимущество. Мартейн Карс на 90+3-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

После этой игры «Санкт-Паули» с 14 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 36 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «пираты» 31 января на выезде встретятся с «Аугсбургом», «быки» в тот же день примут на своём поле «Майнц».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
