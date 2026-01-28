Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета раскрыл подробности встречи с игроками после поражения «Арсенала» от «МЮ»

Артета раскрыл подробности встречи с игроками после поражения «Арсенала» от «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) провёл встречу с командой, на которой обсудил с игроками те испытания, которые их ждут в оставшиеся месяцы сезона.

«Реакция была отличной. Мы взяли паузу, чтобы снизить градус накала, остановиться, поразмышлять и задать себе два вопроса. Первый: «Как мы себя чувствуем, как я сам себя чувствую?» Второй: «Как мы проживём следующие четыре месяца?»

Всё прошло воодушевляюще и красиво, потому что итог разговора очень простой. Мы заслужили право находиться в отличном положении в четырёх турнирах, и в ближайшие четыре месяца мы будем играть и жить в удовольствие, смело и с твёрдой уверенностью в том, что мы победим», – приводит слова Артеты The Guardian.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета: уверен, мы отреагируем на поражение от «МЮ» незамедлительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android