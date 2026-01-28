Артета раскрыл подробности встречи с игроками после поражения «Арсенала» от «МЮ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) провёл встречу с командой, на которой обсудил с игроками те испытания, которые их ждут в оставшиеся месяцы сезона.

«Реакция была отличной. Мы взяли паузу, чтобы снизить градус накала, остановиться, поразмышлять и задать себе два вопроса. Первый: «Как мы себя чувствуем, как я сам себя чувствую?» Второй: «Как мы проживём следующие четыре месяца?»

Всё прошло воодушевляюще и красиво, потому что итог разговора очень простой. Мы заслужили право находиться в отличном положении в четырёх турнирах, и в ближайшие четыре месяца мы будем играть и жить в удовольствие, смело и с твёрдой уверенностью в том, что мы победим», – приводит слова Артеты The Guardian.