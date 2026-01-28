Скидки
Риера, интересовавший «Спартак», стал главным кандидатом на пост тренера «Айнтрахта» — Sky

Испанский специалист Альберт Риера, возглавляющий словенский «Целе», стал основным кандидатом на пост главного тренера франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее между сторонами состоялись предметные переговоры.

«Мы на финишной прямой», — ответил член совета директоров «Айнтрахта» Аксель Хеллманн на вопрос о новом главном тренере для команды.

В минувшем ноябре СМИ сообщали об интересе к Риере со стороны московского «Спартака». При этом в «Целе» сообщали, что красно-белые не делали официального предложения по 43-летнему специалисту.

Риера возглавляет словенский клуб с лета 2024 года. Под его руководством «Целе» выиграл Кубок Словении. После 19 туров «Айнтрахт» набрал 27 очков и занимает восьмое место.

