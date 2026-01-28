Бубнов — о Слуцком: у него уровень невысокий, точно так, как и у Карпина
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. В пятницу, 23 января, китайский клуб под руководством российского специалиста уступил московскому «Динамо» — 2:2 (3:5 пен.) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2' 1:1 Бителло – 4' 1:2 Си – 45+2' 2:2 Сергеев – 46'
«Ну, Слуцкого я знаю уровень, знаешь как, я никогда не говорил, что он плохой тренер, но у него уровень невысокий, поверь мне, точно так, как и у Карпина. Поэтому у них есть свой уровень, и они… знаешь, сейчас Моуринью заговорил.
Он говорит: «Я поражён, как неопытные тренеры, молодые, могут работать с командами, где нужен большой опыт». А ты вспомни, с чего ты начинал и как ты работал», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
