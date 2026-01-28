Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов — о Слуцком: у него уровень невысокий, точно так, как и у Карпина

Бубнов — о Слуцком: у него уровень невысокий, точно так, как и у Карпина
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. В пятницу, 23 января, китайский клуб под руководством российского специалиста уступил московскому «Динамо» — 2:2 (3:5 пен.) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2'     1:1 Бителло – 4'     1:2 Си – 45+2'     2:2 Сергеев – 46'    

«Ну, Слуцкого я знаю уровень, знаешь как, я никогда не говорил, что он плохой тренер, но у него уровень невысокий, поверь мне, точно так, как и у Карпина. Поэтому у них есть свой уровень, и они… знаешь, сейчас Моуринью заговорил.

Он говорит: «Я поражён, как неопытные тренеры, молодые, могут работать с командами, где нужен большой опыт». А ты вспомни, с чего ты начинал и как ты работал», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Яркий старт «Динамо» на зимнем турнире! Пропустили пяткой от команды Слуцкого, но выиграли
Яркий старт «Динамо» на зимнем турнире! Пропустили пяткой от команды Слуцкого, но выиграли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android