Бубнов — о Слуцком: у него уровень невысокий, точно так, как и у Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. В пятницу, 23 января, китайский клуб под руководством российского специалиста уступил московскому «Динамо» — 2:2 (3:5 пен.) в товарищеском матче.

«Ну, Слуцкого я знаю уровень, знаешь как, я никогда не говорил, что он плохой тренер, но у него уровень невысокий, поверь мне, точно так, как и у Карпина. Поэтому у них есть свой уровень, и они… знаешь, сейчас Моуринью заговорил.

Он говорит: «Я поражён, как неопытные тренеры, молодые, могут работать с командами, где нужен большой опыт». А ты вспомни, с чего ты начинал и как ты работал», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».