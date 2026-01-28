Зане — о Гвардиоле: главный архитектор современного футбола, он развил меня как игрока

Полузащитник «Галатасарая» Лерой Зане рассказал, как на него повлияла работа с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Команды в среду, 28 января, сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Главный архитектор современного футбола. [Он] полностью перепрограммировал мой футбольный мозг. Пеп показывает вам совершенно другой вид спорта. Его тактические требования неумолимы, но он не просто тренировал меня – он развивал меня. Я ушёл от него, став гораздо более разносторонним игроком, чем когда-либо мог себе представить», – приводит слова Зане BBC.

Немецкий футболист выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. За это время Лерой провёл 135 матчей во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 44 результативными передачами.