Тренер дортмундской «Боруссии» Ковач: мы хотим победить «Интер», а там будет видно

Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Качество [команд] в Лиге чемпионов невероятно высоко. Мы сыграем с очень сильным оппонентом, который дважды дошёл до финала турнира за последние три года. Нам следует хорошо обороняться и пользоваться каждым опасным моментом.

[На общем этапе] столько возможных исходов и раскладов, что я и не думаю об этом. Я сосредоточен на самом матче. В любом случае мы хотим победить, а там будет видно», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Интер» с 12 очками располагается на 14-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Боруссия» с 11 очками находится на 16-й строчке.

