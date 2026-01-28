Скидки
Фиорентина — Комо, результат матча 28 января 2026, счёт 1:3, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Комо» победил «Фиорентину» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Фиорентиной» и «Комо». Волевую победу со счётом 3:1 одержали подопечные Сеска Фабрегаса.

Кубок Италии . 1/8 финала
27 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 3
Комо
Комо
1:0 Пикколи – 7'     1:1 Роберто – 20'     1:2 Пас – 60'     1:3 Мората – 90+1'    

На седьмой минуте нападающий клуба из Флоренции Роберто Пикколи открыл счёт в матче. На 20-й минуте экс-футболист «Барселоны» Серхи Роберто восстановил равенство в счёте. На 60-й минуте аргентинский полузащитник Николас Пас забил второй гол «Комо». На 90+1-й минуте испанец Альваро Мората установил окончательный счёт.

Таким образом, «Комо» квалифицировался в 1/4 финала Кубка Италии, а «Фиорентина» завершила свои выступления на турнире. В четвертьфинале подопечные Фабрегаса сыграют с «Наполи».

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
