«Комо» победил «Фиорентину» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Фиорентиной» и «Комо». Волевую победу со счётом 3:1 одержали подопечные Сеска Фабрегаса.

На седьмой минуте нападающий клуба из Флоренции Роберто Пикколи открыл счёт в матче. На 20-й минуте экс-футболист «Барселоны» Серхи Роберто восстановил равенство в счёте. На 60-й минуте аргентинский полузащитник Николас Пас забил второй гол «Комо». На 90+1-й минуте испанец Альваро Мората установил окончательный счёт.

Таким образом, «Комо» квалифицировался в 1/4 финала Кубка Италии, а «Фиорентина» завершила свои выступления на турнире. В четвертьфинале подопечные Фабрегаса сыграют с «Наполи».