Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о матче с «Монако» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«У нас есть хорошее преимущество, поскольку мы можем сыграть без давления, и у вас будет возможность увидеть, на каком уровне мы находимся. «Монако» будет стремиться к победе, чтобы избежать вылета, и мы поборемся за победу, потому что это единственный способ, на который мы можем надеяться, чтобы попасть в первую восьмёрку. Нам будет необходимо качественно контролировать мяч», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Монако» с девятью очками находится на 21-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Ювентус» с 12 очками располагается на 15-й строчке.

«Ювентус» заинтересован в трансфере экс-игрока «Барселоны» Кессье — Tuttosport
