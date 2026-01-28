Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии — 2025/2026

Во вторник, 27 января, завершился заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026. В последней встрече данной стадии «Комо» одержал победу над «Фиорентиной» (3:1), став восьмой командой, которая квалифицировалась в 1/4 финала турнира.

Ранее путёвки в четвертьфинал турнира получили «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Интер», «Болонья», «Лацио» и «Торино».

1/4 финала Кубка Италии:

«Интер» — «Торино»;

«Аталанта» — «Ювентус»;

«Болонья» — «Лацио»;

«Наполи» — «Комо».

Четвертьфинальные встречи второго по значимости турнира Италии пройдут в первой половине февраля. Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого розыгрыша «Милан» (1:0).