Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии — 2025/2026

Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии — 2025/2026
Комментарии

Во вторник, 27 января, завершился заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026. В последней встрече данной стадии «Комо» одержал победу над «Фиорентиной» (3:1), став восьмой командой, которая квалифицировалась в 1/4 финала турнира.

Ранее путёвки в четвертьфинал турнира получили «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Интер», «Болонья», «Лацио» и «Торино».

1/4 финала Кубка Италии:

«Интер» — «Торино»;
«Аталанта» — «Ювентус»;
«Болонья» — «Лацио»;
«Наполи» — «Комо».

Четвертьфинальные встречи второго по значимости турнира Италии пройдут в первой половине февраля. Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого розыгрыша «Милан» (1:0).

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: горячий вечер Лиги чемпионов, «Ак Барс» против «СЮ» в КХЛ, НБА и теннис
Топ-события среды: горячий вечер Лиги чемпионов, «Ак Барс» против «СЮ» в КХЛ, НБА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android