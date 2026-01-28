Скидки
Футбол

Тренер «Монако» Поконьоли: игра с «Ювентусом» способна перевернуть ход нашего сезона

Тренер «Монако» Поконьоли: игра с «Ювентусом» способна перевернуть ход нашего сезона
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«У каждой команды своя динамика, наша же пребывает не в лучшем состоянии на протяжении последних двух месяцев, у «Ювентуса» дела идут намного лучше. Они верят в свои силы, а нам необходимо сплотиться, поскольку эта игра способна перевернуть ход нашего сезона. Именно такова наша цель», — приводит слова Поконьоли официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Монако» с девятью очками находится на 21-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Ювентус» с 12 очками располагается на 15-й строчке.

Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о матче с «Монако» в Лиге чемпионов
