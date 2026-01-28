Скидки
Олег Романцев объяснил, почему никогда не вернётся в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев опроверг возможность своего возвращения в красно-белый клуб и назвал причину.

«За то время, что был в «Спартаке», я столько сил и энергии затратил. Я когда закончил, у меня были звонки из хороших команд, не только российских, но и европейских, но я искренне говорил: я в полную силу работать не смогу, а вполсилы работать я не умею», — сказал Романцев в эфире программы «Спартак Шоу».

72-летний Олег Романцев работал в должности главного тренера московского «Спартака» с января 1989 года по декабрь 1995 года и с января 1997 года по июнь 2003 года. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли национальный чемпионат (один — СССР, восемь — России) и четырежды Кубок страны (один — СССР, три — России).

