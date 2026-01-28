Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн новым спортивным директором «Аустрии»
Наблюдательный совет венской «Аустрии» единогласно на внеочередном заседании избрал экс-гендиректора «Спартака» Томаша Цорна новым спортивным директором клуба. Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба в соцсетях.
Отмечается, что 39-летний специалист с этого момента займёт свой пост и возьмёт на себя ответственность за работу клуба вместе с финансовым директором Харальдом Загичеком.
Цорну 39 лет. Он занимал пост генерального директора московского «Спартака» с 2019 по 2020 год. С июля 2021-го по октябрь 2022-го он работал спортивным директором другого московского клуба — «Локомотива».
