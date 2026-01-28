Романцев рассказал, как готовился к соперникам во время работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как проводил подготовку к конкретным соперникам во времена своей работы с красно-белыми.

«Даже если играли с аутсайдером, я всё равно относился к ней серьёзно. Я смотрел пять-шесть матчей. Если серьёзная команда, то с десяток записей, чтобы найти одну маленькую изюминку, чтобы сказать: «Ребята, вот здесь надо так сыграть, против этого надо так сыграть». А иногда две ночи не спал — назад крутишь, вперёд крутишь и ничего не видишь. Оказывается, две ночи просто так не спал», — рассказал Романцев в эфире программы «Спартак Шоу».

72-летний Олег Романцев работал в должности главного тренера московского «Спартака» с января 1989 года по декабрь 1995 года и с января 1997 года по июнь 2003 года. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли национальный чемпионат (один — СССР, восемь — России) и четырежды Кубок страны (один — СССР, три — России).

Материалы по теме Олег Романцев объяснил, почему никогда не вернётся в «Спартак»

Видео: Романцев: я в Питере основой «Спартака» никогда не проигрывал