Романцев пояснил, почему ему было легче совмещать сборную России и клуб, чем Карпину

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, почему ему было проще совмещать работу в клубе и национальной команде в 90-е годы XX века, чем Валерию Карпину в наши дни.

«Мне было гораздо легче, чем Карпину. У меня «Спартак» и сборная практически одно и то же было, 12 человек играли из «Спартака». Мы и жили в Тарасовке, только просто называлось «сборная». Сборная играть закончила, те же люди выходят играть, просто называются «Спартак», — рассказал Романцев в эфире программы «Спартак Шоу».

72-летний Олег Романцев работал в должности главного тренера московского «Спартака» с января 1989 года по декабрь 1995 года и с января 1997 года по июнь 2003 года. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли национальный чемпионат (один — СССР, восемь — России) и четырежды Кубок страны (один — СССР, три — России).

В сборной России специалист также работал дважды — с июля 1994 года по июнь 1996 года и с декабря 1998 года по июль 2002 года.

