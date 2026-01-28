«Новая тройка нападения». Радимов выложил фото с Радуловым и Филатовым

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым и форвардом ярославского «Локомотива» Александром Радуловым. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА на своём льду уступил «Локомотиву» из Ярославля (1:3).

«У Ярославля новая тройка нападения в первом звене», — подписал фото Радимов.

Филатов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году. Радулов выступает за ярославский клуб с сезона-2024/2025. Всего на счету 39-летнего форварда в составе железнодорожников 76 (38+38) очка в 110 матчах регулярки.