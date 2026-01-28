«Новая тройка нападения». Радимов выложил фото с Радуловым и Филатовым
Поделиться
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым и форвардом ярославского «Локомотива» Александром Радуловым. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА на своём льду уступил «Локомотиву» из Ярославля (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5) 0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5) 0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en) 1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)
«У Ярославля новая тройка нападения в первом звене», — подписал фото Радимов.
Филатов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году. Радулов выступает за ярославский клуб с сезона-2024/2025. Всего на счету 39-летнего форварда в составе железнодорожников 76 (38+38) очка в 110 матчах регулярки.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
04:48
-
04:42
-
04:25
-
03:48
-
03:29
-
03:28
-
03:06
-
02:56
-
01:59
-
00:59
-
00:59
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:29
-
00:29
-
00:27
-
00:13
-
00:06
-
00:05
-
00:02
- 27 января 2026
-
23:54
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:32
-
23:32
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:14