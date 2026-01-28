Скидки
Главная Футбол Новости

«Новая тройка нападения». Радимов выложил фото с Радуловым и Филатовым
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым и форвардом ярославского «Локомотива» Александром Радуловым. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА на своём льду уступил «Локомотиву» из Ярославля (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

«У Ярославля новая тройка нападения в первом звене», — подписал фото Радимов.

Филатов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году. Радулов выступает за ярославский клуб с сезона-2024/2025. Всего на счету 39-летнего форварда в составе железнодорожников 76 (38+38) очка в 110 матчах регулярки.

