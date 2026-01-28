Черданцев отреагировал на смерть Бориса Игнатьева, вспомнив историю знакомства с тренером

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни на 86-м году.

«Когда Борис Петрович Игнатьев тренировал сборную, я был начинающим журналистом. Борис Петрович, может, и слышал что-то из моих репортажей, но мы были не знакомы.

Раз я играл за команду журналистов против ветеранов. Борис Петрович был у ветеранов тренером. В одной из атак нашей команды партнёр прострелил справа, я был прямо напротив ворот, подпрыгнул, пропустил мяч под левую и внутренней стороной стопы правой ноги переправил мяч в ворота. Получилось чисто случайно, но вышло красиво.

После матча подходит Борис Петрович и говорит: «Как фамилия? Теперь буду тебя слушать». Это был один из лучших комплиментов, который я когда-либо слышал. После этого мы очень много раз общались, и когда он был в «Сатурне», и в «Локо» и «Торпедо». И всегда с ним было комфортно и как-то по-настоящему душевно.

Светлая память, Борис Петрович!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.