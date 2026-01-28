Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда Кордоба вернётся к тренировкам после травмы

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда Кордоба вернётся к тренировкам после травмы
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, когда форвард Джон Кордоба вернётся в строй после своего повреждения.

— Когда можно будет увидеть Джона Кордобу?
— На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кордоба получил повреждение в матче 18‑го тура РПЛ с ЦСКА 7 декабря (3:2). Нападающий провёл на поле все 90 минут и забил гол. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
Мусаев высказался об игре «Краснодара» в победном матче с «Елимаем» из Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android