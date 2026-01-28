Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда Кордоба вернётся к тренировкам после травмы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, когда форвард Джон Кордоба вернётся в строй после своего повреждения.

— Когда можно будет увидеть Джона Кордобу?

— На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кордоба получил повреждение в матче 18‑го тура РПЛ с ЦСКА 7 декабря (3:2). Нападающий провёл на поле все 90 минут и забил гол. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.