Клопп намерен организовать новую футбольную лигу в Германии — Bild

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп работает над планами по созданию новой немецкой футбольной лиги. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, Клопп намерен создать лигу U21, призванную помочь игрокам приобрести значимый опыт перед переходом в Бундеслигу. Он занимается данной организацией вместе с Маркусом Крёше, Сами Хедирой, Андреас Реттигом и Марком Ленцем. Отмечается, что идея новой лиги возникла из-за растущей озабоченности тем, как сложно молодым талантам пробиться в основные команды.

Утверждается, что к недостаткам нынешней системы, по мнению организаторов, относятся ряд моментов: только 9 немецких академий входят в число 100 самых продуктивных в Европе, Бундеслига имеет наименьшее количество игроков, выросших в собственной системе, среди пяти ведущих лиг Европы, а также 85% игрового времени в Бундеслиге принадлежит игрокам, не прошедшим академию.

На данный момент Клопп занимает пост глобального руководителя футбольного направления в структуре Ред Булл.