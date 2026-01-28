Александр Гришин прокомментировал продление контракта Педро в «Зените»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу продления петербургским «Зенитом» контракта с 19-летним бразильским нападающим Педро.

«Это молодой футболист. В последних 10 матчах он играл в основном составе — левее или под нападающими. Он приносил пользу. Креативный мальчишка. «Зенит» сделал стопроцентное попадание, переподписав контракт с ним. Через несколько лет его можно будет продать за приличные деньги», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

27 января официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о продлении контракта с бразильцем Педро, новое соглашение действует до конца сезона-2029/2030. Футболист выступает за сине-бело-голубых с февраля 2024 года, в текущем сезоне на его счету три гола и три результативных паса в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

