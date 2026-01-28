Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данила Козлов высказался о победе «Краснодара» над «Елимаем»

Данила Козлов высказался о победе «Краснодара» над «Елимаем»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу своей команды в контрольной встрече с казахстанским «Елимаем» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Мукаилов – 4'     1:1 Пайруз – 57'     2:1 Буркин – 76'    

«Не знаю, что это за команда. Уровень очень‑очень приличный. Было интересно играть, уровень борьбы был высокий. В принципе, была какая‑то комбинационная игра у них, и в большей части у нас. Для первой игры, я думаю то, что нам надо было. Главное, что добились результата. Спасибо сопернику за игру», — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 40 очков в 18 матчах. На одно очко от чёрно-зелёных отстаёт «Зенит», на три — «Локомотив», на четыре — ЦСКА.

Материалы по теме
«Краснодар» обыграл «Елимай» из Казахстана в товарищеском матче

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android