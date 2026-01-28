Данила Козлов высказался о победе «Краснодара» над «Елимаем»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу своей команды в контрольной встрече с казахстанским «Елимаем» (2:1).

«Не знаю, что это за команда. Уровень очень‑очень приличный. Было интересно играть, уровень борьбы был высокий. В принципе, была какая‑то комбинационная игра у них, и в большей части у нас. Для первой игры, я думаю то, что нам надо было. Главное, что добились результата. Спасибо сопернику за игру», — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 40 очков в 18 матчах. На одно очко от чёрно-зелёных отстаёт «Зенит», на три — «Локомотив», на четыре — ЦСКА.

Материалы по теме «Краснодар» обыграл «Елимай» из Казахстана в товарищеском матче

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»