Данила Козлов высказался о победе «Краснодара» над «Елимаем»
Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу своей команды в контрольной встрече с казахстанским «Елимаем» (2:1).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Мукаилов – 4' 1:1 Пайруз – 57' 2:1 Буркин – 76'
«Не знаю, что это за команда. Уровень очень‑очень приличный. Было интересно играть, уровень борьбы был высокий. В принципе, была какая‑то комбинационная игра у них, и в большей части у нас. Для первой игры, я думаю то, что нам надо было. Главное, что добились результата. Спасибо сопернику за игру», — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч ТВ».
По итогам осенней части сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 40 очков в 18 матчах. На одно очко от чёрно-зелёных отстаёт «Зенит», на три — «Локомотив», на четыре — ЦСКА.
Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»
