Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Лига чемпионов — лучшее лекарство

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Лига чемпионов — лучшее лекарство
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда полностью готова к очередному матчу Лиги чемпионов и находится в отличном физическом и психологическом состоянии.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Только что провели последнюю тренировку. Все в превосходной форме. Лига чемпионов — лучшее лекарство. Не требуется никаких вопросов, ведь все скажут, что они на 100 процентов готовы. Этот турнир — огромный источник мотивации», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» начнётся 28 января в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Материалы по теме
«Хотим победить, у нас всё для этого есть». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android