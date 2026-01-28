Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Лига чемпионов — лучшее лекарство
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда полностью готова к очередному матчу Лиги чемпионов и находится в отличном физическом и психологическом состоянии.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
«Только что провели последнюю тренировку. Все в превосходной форме. Лига чемпионов — лучшее лекарство. Не требуется никаких вопросов, ведь все скажут, что они на 100 процентов готовы. Этот турнир — огромный источник мотивации», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» начнётся 28 января в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).
