Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Лига чемпионов — лучшее лекарство

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда полностью готова к очередному матчу Лиги чемпионов и находится в отличном физическом и психологическом состоянии.

«Только что провели последнюю тренировку. Все в превосходной форме. Лига чемпионов — лучшее лекарство. Не требуется никаких вопросов, ведь все скажут, что они на 100 процентов готовы. Этот турнир — огромный источник мотивации», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» начнётся 28 января в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).