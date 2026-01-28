Тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Мы подходим к последнему матчу общего этапа. Нам предстоит сыграть против сильной команды с уникальным стилем игры на великолепном стадионе. «Ливерпуль» всегда играет с высокой мотивацией и желанием, но мы также постараемся показать хороший футбол. Я верю в своих игроков и уверен, что завтра они постараются показать все лучшее», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Карабахом» начнётся 28 января в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).