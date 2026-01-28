Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о предстоящем матче с «Карабахом» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал предстоящий матч с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«В этом сезоне «Карабах» показал, что это очень сильная команда, с которой трудно справиться. Например, они сыграли вничью 2:2 с «Челси». Если взглянуть на наш путь в Лиге чемпионов в этом сезоне, мы встречались со многими сильными командами и выступили очень хорошо», — приводит слова тренера английской команды официальный сайт УЕФА.

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Карабахом» начнётся 28 января в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).