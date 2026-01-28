«Акрон» опубликовал состав на контрольный матч с «Родиной-2»

Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московская «Родина-2». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:00 мск.

Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Баранок, Кузьменко, Марадишвили, Попенков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Севикян, Аревало, Беншимол.

Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с узбекистанским «Динамо» из Самарканда. Начало игры — в 15:30 мск.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.