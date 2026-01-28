«Акрон» опубликовал состав на контрольный матч с «Родиной-2»
Поделиться
Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московская «Родина-2». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 12:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
Родина-2
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Баранок, Кузьменко, Марадишвили, Попенков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Севикян, Аревало, Беншимол.
Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с узбекистанским «Динамо» из Самарканда. Начало игры — в 15:30 мск.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:47
-
07:45
-
07:38
-
07:26
-
05:22
-
04:48
-
04:42
-
04:25
-
03:48
-
03:29
-
03:28
-
03:06
-
02:56
-
01:59
-
00:59
-
00:59
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:29
-
00:29