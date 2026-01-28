Скидки
«Мы довольны». Тренер ЖФК «Локомотив» — о первом матче на международном турнире

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о первом матче на международном товарищеском турнире «Бридж ЦСКА» с сербским «Спартаком» (3:1).

— Раньше мы уже встречались с командой из Сербии, это была «Црвена звезда». Сейчас сыграли со «Спартаком» из Суботицы. Это хорошая команда. Понимали, что на сегодняшний день они лидеры своего чемпионата.

Основной нашей задачей было продержаться физически, потому что мы ещё не готовы играть 90 минут. В целом девчонки старались выполнять установку. Хочу их за это поблагодарить. Были вовлечённость в игру и максимальная самоотдача, а это самое важное, ведь команда проводила первый матч после зимнего перерыва. Мы довольны.

— Каковы ваши ожидания от турнира?
— Рады, что нас пригласили. Предыдущий раз мы играли в международном турнире в 2022 году. Здорово, что ЦСКА даёт нам возможность поучаствовать в таком соревновании. Хотим для себя решить максимальные задачи — посмотреть весь состав и добиться победы, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.

