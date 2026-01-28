Скидки
Венсан Компани высказал мнение, что общего у «Баварии» и ПСВ

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказал мнение, что общего у его команды с нидерландским ПСВ из Эйндховена, с которым предстоит встретиться в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт сегодня, 28 января. Начало встречи — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Между «Баварией» и ПСВ много общего: стиль атаки, роли нападающих, «десятки», крайние защитники, полузащита и построение игры. ПСВ применяет высокий прессинг и всегда концентрируется на сопернике, что делает эту команду очень компактной», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время.

