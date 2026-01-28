Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Романцев раскрыл, как относится к Леониду Слуцкому

Олег Романцев раскрыл, как относится к Леониду Слуцкому
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим отношением к возглавляющему китайский «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

«Я с большим уважением отношусь к Слуцкому. И если он возглавит какой-то из российских клубов, буду за него очень рад. Он профессионал до мозга костей», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Ранее в своей карьере Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и некоторые другие команды.

Материалы по теме
Олег Романцев: в этом «Спартаке» только три-четыре футболиста показывают чемпионскую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android