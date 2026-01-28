Олег Романцев раскрыл, как относится к Леониду Слуцкому

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим отношением к возглавляющему китайский «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

«Я с большим уважением отношусь к Слуцкому. И если он возглавит какой-то из российских клубов, буду за него очень рад. Он профессионал до мозга костей», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Ранее в своей карьере Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и некоторые другие команды.