Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» сделал предложение «Интеру» по переходу Луиса Энрике — Скира

«Борнмут» сделал предложение «Интеру» по переходу Луиса Энрике — Скира
Комментарии

Английский «Борнмут» заинтересован в переходе полузащитника итальянского «Интера» Луиса Энрике Томаса де Лима. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Борнмут» предложил аренду с обязательством выкупа за общую сумму около € 18-20 млн, чтобы попытаться подписать вингера «Интера» Луиса Энрике. Переговоры продолжаются», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Италии 24-летний Луис Энрике провёл 17 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Италии. Результативными действиями бразильский футболист не отметился.

Материалы по теме
Условие от «Ливерпуля», проблемы в переговорах по форварду ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Условие от «Ливерпуля», проблемы в переговорах по форварду ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android