«Борнмут» сделал предложение «Интеру» по переходу Луиса Энрике — Скира

Английский «Борнмут» заинтересован в переходе полузащитника итальянского «Интера» Луиса Энрике Томаса де Лима. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Борнмут» предложил аренду с обязательством выкупа за общую сумму около € 18-20 млн, чтобы попытаться подписать вингера «Интера» Луиса Энрике. Переговоры продолжаются», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Италии 24-летний Луис Энрике провёл 17 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Италии. Результативными действиями бразильский футболист не отметился.